Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на ливерпульское дерби.

Ливерпуль примет на своем поле Эвертон в матче третьего раунда Кубка Англии.

Фаворитом этого поединка букмекерские конторы считают хозяев поля. Так, Parimatch дает на победу Ливерпуля коэффициент 2,1. Победа Эвертона оценивается в 3,15, коэффициент на ничью – 3,85.

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "красных" – 2,1, победа "ирисок" – 3,3, ничья – 3,6.

Аналитики из betfair принимают ставки на победу Ливерпуля с коэффициентом 2,1. Коэффициент на победу Эвертона составляет 3,15, на ничью – 3,85.

Матч Ливерпуль – Эвертон состоится на Энфилде в воскресенье, 5 января, и начнется в 18:01 по киевскому времени.

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