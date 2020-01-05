Стали известны стартовые составы команд на матч третьего раунда Кубка Англии между Ливерпулеми Эвертоном.
такуми минамино, getty images
05 января 2020, 17:11
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выпустит на кубковый матч против Эвертона экспериментальный состав. В нем нашлось место и для новичка команды Такуми Минамино, которые впервые сыграет в футболке "красных".
Ливерпуль: Адриан — Милнер, Гомес, Филлипс, Уильямс — Лаллана, Чиривелья, Джонс — Эллиот, Ориги, Минамино
Запасные: Келлехер, Мане, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Брюстер, Хувер, Ларуси
Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Холгейт, Мина, Динь — Сидибе, Сигурдссон, Шнейдерлен, Уолкотт — Калверт-Льюин, Ришарлисон
Запасные: Стекеленбург, Дэвис, Кин, Кен, Бейнс, Делф, Бернард
Матч Ливерпуль — Эвертон начнется в 18:01 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.