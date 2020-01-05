Состоялись поединки 1/32 финала Кубка Англии, по итогам которых мы узнали список команд, которые прошли в следующий тур.

КПР — Суонси 5:1

Голы: Хьюджилл, 21, 45 Осейи-Сэмюэл, Уоллес, 76, Скоуэн, 90  Байерс, 60

Кристал Пэлас Дерби Каунти 0:1

Гол: Мартин, 32
Удаление: Миливоевич 

Мидлсбро — Тоттенхэм 1:1

Голы: Флэтчер, 50 — Лукас Моура, 61

Челси — Ноттингем Форест 2:0

Голы: Хадсон-Одои, 6, Баркли, 33

Шеффилд Юнайтед — Файлд 2:1

Голы: Робинсон, 8, Кларк, 60 — Уильямс, 78

Чарльтон Вест Бромвич 0:1

Гол: Зохоре, 32

Крю Барнсли 1:3

Голы: Грин, 48 — Браун, 3, Чаплин, 75, Томас, 90+4

Бристоль — Ковентри 2:2

Голы: Кларк-Харрис, 6, Крейг, 32 — Уолш, 31, Крейг (автогол), 53

Бертон Нортхэмптон 2:4

Голы: Эдвардс, 45+2, Фрэйзер, 90+1 — Адамс, 10, Ватсон, 23, Гуд, 45+1, Хоскинс, 70