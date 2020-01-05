Вашему вниманию результаты матчей 1/32 Кубка Англии за пятое января.
Мидлсбро - Тоттенхэм, Getty Images
05 января 2020, 18:20
Состоялись поединки 1/32 финала Кубка Англии, по итогам которых мы узнали список команд, которые прошли в следующий тур.
КПР — Суонси 5:1
Голы: Хьюджилл, 21, 45 Осейи-Сэмюэл, Уоллес, 76, Скоуэн, 90 — Байерс, 60
Кристал Пэлас — Дерби Каунти 0:1
Гол: Мартин, 32
Удаление: Миливоевич
Мидлсбро — Тоттенхэм 1:1
Голы: Флэтчер, 50 — Лукас Моура, 61
Челси — Ноттингем Форест 2:0
Голы: Хадсон-Одои, 6, Баркли, 33
Шеффилд Юнайтед — Файлд 2:1
Голы: Робинсон, 8, Кларк, 60 — Уильямс, 78
Чарльтон — Вест Бромвич 0:1
Гол: Зохоре, 32
Крю — Барнсли 1:3
Голы: Грин, 48 — Браун, 3, Чаплин, 75, Томас, 90+4
Бристоль — Ковентри 2:2
Голы: Кларк-Харрис, 6, Крейг, 32 — Уолш, 31, Крейг (автогол), 53
Бертон — Нортхэмптон 2:4
Голы: Эдвардс, 45+2, Фрэйзер, 90+1 — Адамс, 10, Ватсон, 23, Гуд, 45+1, Хоскинс, 70