Клопп рассказал о травме Милнера

Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, какой характер повреждения у Джеймса Милнера.

В третьем раунде Кубка Англии Ливерпуль на своем поле принимал Эвертон.

На девятой минуте игры немецкий специалист произвел замену – Джеймс Милнер покинул поле.

Юрген Клопп рассказал, что произошло с 34-летним футболистом.

"Милнер? Ему было больно. Это говорит о том, что возникшая у него проблема серьезная. Это мышечное", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Несмотря на потерю Милнера по ходу игры, Ливерпуль минимально обыграл Эвертон.