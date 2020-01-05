Клопп рассказал о травме Милнера

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, какой характер повреждения у Джеймса Милнера.
Милнер и Клопп, liverpoolfc.com
05 января 2020, 22:27
В третьем раунде Кубка Англии Ливерпуль на своем поле принимал Эвертон.
На девятой минуте игры немецкий специалист произвел замену – Джеймс Милнер покинул поле.
Юрген Клопп рассказал, что произошло с 34-летним футболистом.
"Милнер? Ему было больно. Это говорит о том, что возникшая у него проблема серьезная. Это мышечное", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.
Несмотря на потерю Милнера по ходу игры, Ливерпуль минимально обыграл Эвертон.
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