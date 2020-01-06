Англия

Голкипер Лестера обошел в борьбе за награду Кристиана Эриксена и Томаса Дилэйни.

Вратарь Лестера Каспер Шмайхель стал лучшим футболистом Дании в 2019 году, сообщает dr.dk.

"Всегда сложно предсказать, кто победит. Кристиан Эриксен дошел до финала Лиги чемпионов, а Томас Дилэйни всегда хорош в Боруссии и сборной", — признался Шмайхель.

Касперу уже 33 года, но он надеется прогрессировать и дальше.

"Надеюсь, я смогу стать даже лучше. Считаю, для этого нужно работать над мелочами. Если бы я не ощущал возможности прогресса, то не знаю, зачем бы продолжал играть".

Шмайхель выиграл этот приз во второй раз в карьере. Первый был в 2016 году благодаря чемпионству Лестера.

В нынешнем сезоне "лисы" идут на втором месте в АПЛ, после 21 тура опережая Ман Сити на одно очко.

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