Англия

Ранее нападающий выступал за резервную команду "пчел".

Брентфорд объявил о трансфере нападающего резервной команды клуба Джо Харди в Ливерпуль. Сумма трансфера не разглашается.

21-летний Харди перешел в Брентфорд по ходу сезона-2016/17. Он забил 40 голов в 80 матчах за резервистов клуба.

В Ливерпуле Харди, скорее всего, тоже будет выступать за вторую команду. Он может стать заменой Риану Брюстеру, которого "красные" намерены отправить в аренду этой зимой.

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