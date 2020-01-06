Англия

У хавбека появляется все больше шансов перебраться в Манчестер.

Как сообщает The Athletic, в летнее трансферное окно Манчестер Юнайтед хочет укрепить центр поля с помощью полузащитника Тоттенхэма Гарри Уинкса.

По данным источника, чтобы заключить контракт с 23-летним футболистом, "манкунианцам" необходимо выдержать конкуренцию со стороны Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне Уинкс сыграл в 20 матчах в футболке Тоттенхэма во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Юнайтед продолжает наблюдать за полузащитником Спортинга Бруну Фернандешом.