Англия

Менеджер Сити отметил прогресс оппонента.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение о работе менеджера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Солсьяера.

"У меня такое ощущение, что они начинают играть так, как хочет Солскьяер. Даже в последней игре против Арсенала мы ясно видели, чего он хочет от своих игроков. Нелегко управлять большим клубом, который всегда требует успеха в турнирах", — сказал Гвардиола.

Напомним, вскоре команды встрется на Олд Траффорд в рамках поединка Кубка английской Лиги, который состоится 7-го января.

Ранее сообщалось, что в этом месяца ряды Сити может пополнить защитник Шахтера Николай Матвиенко.