Дело о расизме в адрес Рюдигера закрыто

Полиция закрыло дело в расследовании дела касательно расистских выкриков в адрес немца.
Антонио Рюдигер, Getty Images
06 января 2020, 21:59
В 18-м туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле принимал Челси.
В матче случился эпизод, после которого игра на время была прервана: Антонио Рюдигер услышал в свой адрес проявление расизма.
Полиция и Тоттенхэм сотрудничали между собой, чтобы найти виновных, однако теперь дело закрыто. Все дело в том, что не было найдено виновных, а также отсутствуют доказательства проявления расизма.
"Мы полностью поддерживаем Антонио Рюдигера, однако нет никаких доказательств проявления расизма", — гласит заявление на официальном сайте "шпор".
В текущем сезоне Рюдигер провел шесть матчей в Премьер-лиге и не отличился результативными действиями.
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