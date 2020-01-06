Дело о расизме в адрес Рюдигера закрыто

Англия

Полиция закрыло дело в расследовании дела касательно расистских выкриков в адрес немца.

В 18-м туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле принимал Челси.

В матче случился эпизод, после которого игра на время была прервана: Антонио Рюдигер услышал в свой адрес проявление расизма.

Полиция и Тоттенхэм сотрудничали между собой, чтобы найти виновных, однако теперь дело закрыто. Все дело в том, что не было найдено виновных, а также отсутствуют доказательства проявления расизма.

"Мы полностью поддерживаем Антонио Рюдигера, однако нет никаких доказательств проявления расизма", — гласит заявление на официальном сайте "шпор".

В текущем сезоне Рюдигер провел шесть матчей в Премьер-лиге и не отличился результативными действиями.