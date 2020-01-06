Стали известны пары четвертого раунда Кубка Англии.
Кубок Англии, Getty Images
06 января 2020, 22:12
В понедельник, 6 января, состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии.
Стали известны все пары:
Уотфорд / Транмир — Вулверхэмптон / МЮ
Халл — Челси
Саутгемптон — Мидлсбро / Тоттенхэм
КПР — Шеффилд Уэнсдей
Борнмут — Арсенал / Лидс
Нортхэмптон — Дерби
Брентфорд — Лестер
Миллуолл — Шеффилд Юнайтед
Рединг / Блэкпул — Кардифф / Карлайл
Вест Хэм — Вест Бромвич
Бернли — Норвич
Бристоль Роверс / Ковентри — Бирмингем
Манчестер Сити — Фулхэм
Рочдейл / Ньюкасл — Оксфорд
Портсмут — Барнсли
Бристоль Сити / Шрусбери — Ливерпуль.
Отметим, что матчи запланированы на 24-27 января, а до этого также состоятся переигровки.
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