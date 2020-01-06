Англия

Стали известны пары четвертого раунда Кубка Англии.

В понедельник, 6 января, состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии.

Стали известны все пары:

Уотфорд / Транмир — Вулверхэмптон / МЮ

Халл — Челси

Саутгемптон — Мидлсбро / Тоттенхэм

КПР — Шеффилд Уэнсдей

Борнмут — Арсенал / Лидс

Нортхэмптон — Дерби

Брентфорд — Лестер

Миллуолл — Шеффилд Юнайтед

Рединг / Блэкпул — Кардифф / Карлайл

Вест Хэм — Вест Бромвич

Бернли — Норвич

Бристоль Роверс / Ковентри — Бирмингем

Манчестер Сити — Фулхэм

Рочдейл / Ньюкасл — Оксфорд

Портсмут — Барнсли

Бристоль Сити / Шрусбери — Ливерпуль.

Отметим, что матчи запланированы на 24-27 января, а до этого также состоятся переигровки.

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