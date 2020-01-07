Англия

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, как относится к возможности возглавить злейшего врага своей команды.

В интервью The Guardian, испанский тренер Манчестер Сити ответил на вопрос о том, возглавил бы он когда-либо главного соперника "горожан" — Манчестер Юнайтед.

"После того, как я потренировал Сити я никогда не буду тренировать МЮ. Я также не стал бы тренировать Реал Мадрид после своей работы в Барселоне".

"Чесно говоря, если у меня не будет других предложений, кроме этих, я лучше уехал бы на Мальдивы, а может быть не на Мальдивы, потому что там нет полей для гольфа", — добавил Гвардиола.

Ранее испанец, комментируя игру Юнайтед, рассказал, что "красные дьяволы" начинают играть в футбол Оле-Гуннара Солскьяера.

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