Англия

Партнер Марьяна Шведа близок к уходу в другой клуб.

Как сообщает Sky Sports, вингер Скотт Синклэйр близок к переходу из шотландского Селтика в английский Престон.

30-летний полузащитник в нынешнем сезоне перестал входить в основную обойму "кельтов" и провел в сумме только семь матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами.

Синклэйр перебрался в Селтик летом 2016 года и успел стать значимой фигурой в истории клуба, на его счету 62 забитых мяча в 167 играх за этот клуб. Также он выиграл три чемпионата Шотландии и три Кубка страны.

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