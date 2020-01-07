Англия

Со следующего сезона техническим спонсором Ливерпуля станет компания Nike.

Официальный сайт Ливерпуля объявил о заключении договоренности с Nike.

"Футбольный клуб Ливерпуль рад объявить, что Nike, ведущая в мире компания по производству обуви и одежды, станет официальным поставщиком экипировки в сезоне 2020/21", — гласит заявление клуба.

"Многолетнее партнерство, которое начнется 1 июня 2020 года, позволит Nike производить и поставлять одежду для матчей, тренировок и путешествий Ливерпуля. Как официальный поставщик, в соответствии с соглашением, Nike оснастит одеждой мужскую, женскую и юношеские команды, а также тренерский штаб".

Отметим, что ранее Ливерпуль сотрудничал с компанией New Balance.

"Мы хотели бы поблагодарить New Balance за их поддержку в течение последних нескольких лет и пожелать им всего наилучшего в будущем", — заявил один из директоров Ливерпуля Билли Хоган.

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