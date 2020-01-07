Англия

"Орлы" нацелились на алжирского хавбека.

Полузащитник Шальке Набиль Бенталеб попал в сферу интересов Кристал Пэлас, сообщает FootMercato.

Лондонский клуб планирует укрепить состав в зимнее трансферное окно и хочет подписать центрального хавбека. В приобретении 25-летнего алжирца также заинтересованы Милан и несколько клубов из Франции.

Бенталеб выпал из состава Шальке и в текущем сезоне провел лишь 2 матча за вторую команду.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий Милана Кшиштоф Пьонтек отказался переходить в Кристал Пэлас.

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