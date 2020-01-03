Польский нападающий ждет предложение от более статусных команд.
КШИШТОФ ПЬОНТЕК, ФОТО GETTY IMAGES
03 января 2020, 22:36
Кшиштоф Пьонтек отказался переходить в Дженоа и Кристал Пэлас, сообщает Calciomercato. Польский нападающий не собирается переходить в клуб ниже уровнем, чем Милан.
Пьонтек хочет понять, сможет ли он играть в дуэте со Златаном Ибрагимовичем. Поляк ждет от клуба разъяснений, рассчитывают ли на него.
В этом сезоне 24-летний форварды отыграл 17 матчей в футболке Милана, забив четыре гола.
Напомним, что на Пьонтека также претендует Рома, которая может задействовать Перротти в качестве разменной монеты.