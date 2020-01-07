Англия

Защитник МЮ Эшли Янг может в этом месяце сменить клуб.

Эшли Янг в январе может сменить команду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в услугах 34-летнего футболиста заинтересованы клубы из чемпионата Италии. МЮ уже сейчас готов отпустить своего капитана.

Неизвестно, будут ли "красные дьяволы" требовать компенсацию за своего футболиста.

Янг выступает за МЮ с 2011 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

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