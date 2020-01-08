Форвард Милана Кшиштоф Пьонтек может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
КШИШТОФ ПЬОНТЕК, ФОТО: GETTY IMAGES
08 января 2020, 00:24
Астон Вилла сделала предложение Милану касательно Кшиштофа Пьонтека, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, "львы" предложили "россонери" 30 миллионов евро за польского форварда. В настоящее время Милан оценивает это предложение и не дал ответа представителям английской команды.
Отмечается, что руководство Астон Виллы вчера прибыло в Милан, где озвучило свое предложение.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм проявляет интерес к Пьонтеку.
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