Англия

Форвард Милана Кшиштоф Пьонтек может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Астон Вилла сделала предложение Милану касательно Кшиштофа Пьонтека, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "львы" предложили "россонери" 30 миллионов евро за польского форварда. В настоящее время Милан оценивает это предложение и не дал ответа представителям английской команды.

Отмечается, что руководство Астон Виллы вчера прибыло в Милан, где озвучило свое предложение.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм проявляет интерес к Пьонтеку.

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