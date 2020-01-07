Италия

Форвард Милана Кшиштоф Пьонтек может продолжить карьеру в АПЛ.

Вест Хэм рассматривает возможность подписания Кшиштофа Пьонтека, сообщает Sportmediaset.

По информации источника, 24-летний футболист принял решение сменить команду после того, как в Милан перешел Златан Ибрагимович.

"Россонери" готовы продать польского футболиста за 32 миллиоа евро.

Наиболее серьезный интерес к Пьонтеку проявляет Вест Хэм, а также среди претендентов числятся Байер и Астон Вилла.

Ранее сообщалось, что нападающий Милана Кшиштоф Пьонтек отказался переходить в Кристал Пэлас.

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