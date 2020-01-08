Англия

Футболист Арсенала рассказал об особенностях своей профессии.

Защитник Арсенала Сократис Папастатопулос высказал свое мнение об игре на своей позиции, рассказав о трудностях во время поединков.

"Большинство команд играет в комбинационный футбол, а чем больше передач — тем больше риска. Конечно, так мы можем играть в более красивый футбол, но и команды пропускают больше голов, потому что игроки не роботы. Все делают ошибки".

"Вот почему быть защитником в наши дни очень сложно. Я думаю, что это одна из самых сложных позиций. Возможно, вам не нужно бегать как полузащитник, но каждая ошибка, которую вы делаете, является очень тяжелой ошибкой для всей команды, так вы платите очень дорого", — сказал Сократис официальному сайту клуба.

Напомним, в своем последнем поединке Арсенал в родных стенах обыграл Лидс в рамках Кубка Англии.