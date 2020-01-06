"Канониры" вышли в следующий раунд турнира.
Арсенал - Лидс, getty images
06 января 2020, 23:54
В 1/32 Кубка Англии Арсенал в родных стенах сумел преодолеть Лидс, забив единственный гол во втором тайме.
Отметим, что в следующем раунде турнира лондонцы отправятся в гости к Борнмуту.
Арсенал - Лидс 1:0
Голы: Нельсон, 55
Арсенал: Мартинес — Сократис, Холдинг, Луис, Колашинац — Гендузи, Джака, Пепе (Пепе, 90+1), Озил (Уиллок, 77), Нельсон (Мартинелли, 67) — Лаказетт
Лидс: Месье — Дуглас, Уайт, Берарди, Эйлинг (Стивенс, 78) — Филлипс, Харрисон, Клих, Готтс (Даллас, 60), Алиоски (Кошта, 61) — Бэмфорд
Предупреждения: Колашинац — Клих, Даллас