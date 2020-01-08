Англия

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас ответил на вопросы своих подписчиков в Твиттере.

Испанский хавбек пообщался со своими фанатами в Твиттере, отвечая на самые разные вопросы о своей карьере. К примеру, официальный аккаунт АПЛ спросил: "какой свой гол из 50, забитых в АПЛ, Сеск считает самым красивым". Хавбек ответил, что "любой из его голов в ворота Тоттенхэма".

- Кто лучший игрок АПЛ на данный момент?

- Мане

- Лучший тренер в твоей карьере?

- Невозможно выбрать кого-то одного. Венгер, Моуриньо, Арагонес, Дель Боске, Тито, Конте, Гвардиола ... То, что я узнал со всеми этими тренерами, лучше, чем все, что я узнаю на любых тренерских курсах в будущем.

- Что думаешь о VAR?

- Когда арбитры работают быстро и принимают решение быстро – это хорошо, но я не понимаю, когда они долго смотрят на очевидные моменты.

- Кто более сильный лидер – Анри, Виейра или Пуйоль?

- Все трое просто невероятны, великие игроки и люди. Мне повезло, что я могу назвать всех их своими друзьями.

- Самый памятный выигранный трофей?

- Чемпионат мира. Я был травмирован и пытался восстановиться к нему, и это было невероятно приятно. Кроме того, мое первое чемпионство в АПЛ. Это была невероятная радость и в то же время – облегчение.

- Любимый город?

- Лондон

- Сейчас ты играешь атакующего хава, в Челси был центральным полузащитником, в Барсе иногда играл на острие. Где тебе удобнее всего?

- Выбор тренера для меня, самое главное, его решение будет для меня лучшим.

- Интер выиграет чемпионат Италии?

- Почему бы и нет? Конте – лучший тренер для возрождения команд.

- Самый сложный чемпионат?

- АПЛ, безусловно

- На каком стадионе самая лучшая атмосфера?

- Мне всегда нравилось играть на Сан Сиро

- Кого ты назовешь своими кумирами детства?

- Фигу и Гвардиолу

- Топ-3 самых талантливых игроков, с которыми играл?

- Первыми на ум пришли Уилшир и Рэмзи

- Какой из твоих ассистов был самым лучшим?

- Сложно выбрать, но есть один, который так и не закончился голом…спросите Диего Косту, он поймет

- Самый сложный соперник?

- Вероятно, Стивен Джеррард

- А кто-то, из тех, чье имя сложно предугадать?

- Фабрис Муамба времен Болтона, он бегал за мной все 95 минут, а если бы надо было, пошел бы со мной и в туалет. Но я все равно забивал в каждом матче.

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