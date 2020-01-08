Англия

Защитник Манчестер Юнайтед может выбыть на длительный срок.

У главного тренера МЮ Оле-Гуннара Солскьяера новые проблемы – центрбек Гарри Магуайр порвал мышцу бедра в матче против Вулверхэмптона, сообщает The Telegraph.

Магуайр испытывал проблемы в матче Кубка Англии с "волками", однако настоял на продолжении игры через боль. Из-за повреждения он уже пропустил дерби с Ман Сити (1:3). Сроки возвращения игрока неизвестны.

Испытывает проблемы и другой центрбек Маркос Рохо, который может и вовсе покинуть клуб в этом месяце. Также не может играть Аксель Туанзебе, а Эрик Байи только недавно вернулся к полноценным тренировкам спустя более полугода простоя.

Кроме того, из-за травм Солскьяер не может рассчитывать на хавбеков Скотта Мактоминея и Поля Погба.

После 21 тура Премьер-лиги "красные дьяволы" идут пятыми, отставая от топ-4 на пять очков.

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