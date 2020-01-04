Подопечные Солскьяера не смогли обыграть "волков" на чужом поле.
ВУЛВЕРХЭМПТОН - МЮ, ФОТО GETTY IMAGES
04 января 2020, 21:25
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:0
Вулверхэмптон: Радди — Коади, Саисс (Моутиньо, 71), Килман — Доэрти, Невеш, Дендонкер, Винагре (Хонни, 75) — Траоре, Эшли-Сиал (Хименес, 46), Нету
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Матич, Перейра — Чонг (Далот, 82), Мата (Фред, 70), Джеймс (Рашфорд, 70) — Гринвуд
Предупреждения: Килман, Саисс, Моутиньо — Янг