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Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:0

Вулверхэмптон: Радди — Коади, Саисс (Моутиньо, 71), Килман — Доэрти, Невеш, Дендонкер, Винагре (Хонни, 75) — Траоре, Эшли-Сиал (Хименес, 46), Нету

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Матич, Перейра — Чонг (Далот, 82), Мата (Фред, 70), Джеймс (Рашфорд, 70) — Гринвуд

Предупреждения: Килман, Саисс, Моутиньо — Янг