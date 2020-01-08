Англия

Сроки возвращения Генриха пока неизвестны.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян снова получил мышечную травму, сообщает Football Italia. Из-за подобных проблем он не выходил в основе с 12 декабря.

У Генриха диагностировали напряжение в левом бедре. Для определения сроков восстановления игрока потребуются дальнейшие тесты. Ранее Мхитарян испытывал проблемы с правым бедром.

Армянский полузащитник выступает за Рому на правах сезонной аренды из Арсенал. Из-за проблем со здоровьем он сыграл только в 11 матчах за "волков", отметившись тремя голами и ассистом.

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