Сроки возвращения Генриха пока неизвестны.
Генрих Мхитарян, Getty Images
08 января 2020, 19:50
Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян снова получил мышечную травму, сообщает Football Italia. Из-за подобных проблем он не выходил в основе с 12 декабря.
У Генриха диагностировали напряжение в левом бедре. Для определения сроков восстановления игрока потребуются дальнейшие тесты. Ранее Мхитарян испытывал проблемы с правым бедром.
Армянский полузащитник выступает за Рому на правах сезонной аренды из Арсенал. Из-за проблем со здоровьем он сыграл только в 11 матчах за "волков", отметившись тремя голами и ассистом.
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