Англия

Молодой защитник стал важным исполнителем "синих" в этом сезоне.

Челси и Рис Джеймс практически договорились о подписании нового долгосрочного соглашения, сообщает The Telegraph.

У 20-летнего Риса остается еще два года контракта, однако "синие" хотят вознаградить защитника за хорошую игру в этом сезоне, а также обезопасить себя от интересов других клубов.

Новое соглашение будет рассчитано на пять лет и предусматривает повышение зарплаты Джеймса до уровня основных игроков первой команды.

В текущем сезоне Джеймс сыграл в 17 матчах во всех турнирах за Челси, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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