Англия

Скотт Синклэйр завершил переход в Престон.

Официальный сайт Престона сообщил о трансфере английского вингера Селтика Скотта Синклэйра.

Сообщается, что игрок рассматривал возможность ухода в аренду в другой клуб, но выбрал постоянный контракт с Престоном, который выступает в Чемпионшипе.

"Скотт отлично провел здесь время, но хотел играть больше, и Престон предоставляет ему такую возможность", — сказал менеджер Селтика Нил Леннон.

Синклэйр перебрался в Селтик летом 2016 года и успел стать значимой фигурой в истории клуба, на его счету 62 забитых мяча в 167 играх за этот клуб. Также он выиграл три чемпионата Шотландии и три Кубка страны.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.