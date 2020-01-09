Англия

Правый защитник Норвича пользуется спросом на трансферном рынке.

Дортмундская Боруссия стала очередным претендентом на фулбэка Норвича Макса Ааронса, утверждает Sky Sports. Также интерес к игроку приписывают Тоттенхэму, Арсеналу, Эвертону, Вест Хэму и РБ Лейпциг.

Большинство из этих клубов предпочло бы провернуть трансфер летом. По информации Sky Sports, "канарейки" готовы отпустить игрока в этом месяце примерно за 30 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Макс сыграл 19 матчей за Норвич в Премьер-лиге. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице.

Информация Sky Sports несколько расходится со словами тренера "канареек" Даниэля Фарке, который утверждал, что Норвич не отпустит лидеров в январе.

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