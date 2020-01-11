Англия

Football.ua анонсирует матч 22-го тура чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Арсеналом.

В 22-м туре Премьер-лиги не обойдется и без лондонского дерби — Кристал Пэлас примет Арсенал.

Кристал Пэлас – Арсенал

11 января, 14:30, Селхерст Парк, Лондон. Арбитр встречи – Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

После назначения Микеля Артеты на должность главного тренера в игре Арсенала прослеживается явный прогресс, который начинает отражаться и на результатах. В прошлом туре "канониры" уверенно разобрались дома с Манчестер Юнайтед, отправив в ворота Давида Де Хеа два безответных мяча, прервав таким образом серию из четырех матчей без побед.

Победа в выездном поединке против Кристал Пэлас позволит Арсеналу выиграть два матча Премьер-лиги подряд впервые с августа, хотя "орлы" и не будут простым соперником. Несмотря на домашнее поражение от Дерби в Кубке Англии, в Премьер-лиге команда Роя Ходжсона проиграла лишь один из последних восьми матчей и не знает поражений в последних трех поединках.

В то же время Пэлас несет существенные кадровые потери. Капитан Лука Миливоевич пропустит матч из-за дисквалификации, а Мамаду Сахо, Джоэл Уорд, Джефф Шлупп, Скотт Данн и Андрос Таунсенд находятся в лазарете. Кроме того под сомнением находится участие в матче Макса Майера, Хайро Ридевалда, Виктора Камарасы и Патрика ван Аанхолта.

Лазарет Арсенала пустеет, но Микель Артета по-прежнему не сможет рассчитывать на Каллума Чеймберса и Кирана Тирни, а Эктор Бельерин может пропустить встречу из-за проблем с бедром.

Матч первого круга завершился боевой ничьей — 2:2.

По версии букмекеров, Арсенал – фаворит встречи. Победа "канониров" оценивается коэффициентом 1,87, ничья – 4,00, а победа "орлов" – 4,00.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сако, Уорд, Шлупп, Данн, Таунсенд, Миливоевич — Чеймберс, Тирни

Под вопросом: Заа, Бентеке, Майер, Ридевалд, Камараса, ван Анхольт — Бельерин.

Интересные факты:

Кристал Пэлас забивает как минимум два гола в последних 5 из 6 поединков против Арсенала во всех турнирах.

Пьер-Эмерик Обамеянг в среднем забивает гол или ассистирует каждые 88 минут в лондонских дерби. Он забил 10 мячей и отдал результативные передачи четыре раза в таких матчах.

Кристал Пэлас не победим в последних трех матчах АПЛ против Арсенала (одна победа и две ничьи).

Арсенал проиграл только один из последних 14 матчей в гостях на Селхерст Парк.