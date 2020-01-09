Англия

Вингер Тоттенхэма высказался о экс-игроке "шпор".

Крайний полузащитник Тоттенхэма Райан Сессеньон заявил, что хотел бы стать для нынешней команды столь важным игроком, каким был Гарет Бэйл.

"Бэйл был одним из тех игроков, за которыми я наблюдал, когда был моложе. Он прошел невероятный путь, перейдя из Саутгемптона в Тоттенхэм, а от сюда — в Реал. Он очень много достиг".

"Мне очень нравится его атакующий менталитет, и я стараюсь играть на левом фланге так, как он. Если мне однажды удастся стать столь же великим игроком, как Гарет, я буду рад. На данный момент, мой уровень очень далек от этого", — сказал Сессеньон Sky Sports.

Ранее главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо сравнил Сессеньона с экс-защитником Эшли Коулом.