Англия

"Молотобойцы" намерены усилиться Маруаном Феллаини.

Тренер Вест Хэма Дэвид Мойес заинтересован в приобретении полузащитника Маруана Феллаини, выступающего в Суперлиге Китая за Шандунь Лунэн — сообщает Sky Sports.

Контракт бельгийца с китайским клубом будет действовать еще 2 года, однако после введения в китайской Суперлиге потолка зарплат, 32-летний Феллаини может потерять до 75% своей нынешней зарплаты.

Ранее Маруан отказался переходить в Тоттенхэм, заявив, что его все устраивает в Поднебесной.

Экс-полузащитник сборной Бельгии (87 матчей, 18 голов) выступал за Стандард (84, 11), Эвертон (177, 33), Манчестер Юнайтед (177, 22) и Шандунь Лунэнь (34, 13).

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