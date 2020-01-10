Ян Коуто может вскоре переехать в Европу.
Ян Коуто, globo.com
10 января 2020, 13:27
Правый защитник Коритибы Ян Коуто в ближайшее время может переехать в европейский топ-чемпионат, сообщает Globo Esporte.
Руководство бразильской команды подтвердило, что клуб перед переговоры с тремя клубами. По данным источника, два из них — это Арсенал и Байер.
Отмечается, что Коритиба хочет продать Коуто уже в январе за пять миллионов евро, но европейские команды планируют подождать до лета, пока игроку не исполнится 18 лет.
Ранее сообщалось, что Байер намерен побороться с другим английским клубом за нападающего Милана Кшиштофа Пьонтека.