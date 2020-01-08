У форварда появляется все больше шансов покинуть Милан.
Кшиштоф Пьонтек, getty images
08 января 2020, 07:54
Как сообщает Calciomercato, Байер и Ньюкасл рассматривают вариант с приобретением в январское трансферное окно нападающего Милана Кшиштофа Пьонтека.
По данным источника, главным претендентом на польского футболиста остается Астон Вилла. Ранее сообщалось, что англичане уже сделали внушительное предложение "россонери".
Пьонтек в текущем сезоне чемпионата Италии вышел на поле в 18 поединках, в которых сумел отметиться четырьмя голами.
Также утверждалось, что укрепить свои ряды футболистом Милана может лондонский Вест Хэм.