Италия

У форварда появляется все больше шансов покинуть Милан.

Как сообщает Calciomercato, Байер и Ньюкасл рассматривают вариант с приобретением в январское трансферное окно нападающего Милана Кшиштофа Пьонтека.

По данным источника, главным претендентом на польского футболиста остается Астон Вилла. Ранее сообщалось, что англичане уже сделали внушительное предложение "россонери".

Пьонтек в текущем сезоне чемпионата Италии вышел на поле в 18 поединках, в которых сумел отметиться четырьмя голами.

Также утверждалось, что укрепить свои ряды футболистом Милана может лондонский Вест Хэм.