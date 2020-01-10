Немецкий специалист получил награду за достижения в прошедшем месяце.
Юрген Клопп, фото АПЛ
10 января 2020, 15:16
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп получил награду лучшего тренера в английской Премьер-лиге в декабре 2019 года, сообщает официальный твиттер "красных".
Немецкий специалист во главе мерсисайдев в прошлом месяце одолел Эвертон, Уотфорд, Борнмут, Вулверхэмптон и Лестер, набрав в АПЛ 15 очков.
К слову, Клопп уже четвертый раз получает подобную награду в текущем сезоне. Ранее менеджер побеждал в августе, сентябре и ноябре.
Ранее сообщалось, что лучшим футболистом в декабре в английской Премьер-лиге стал защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд.