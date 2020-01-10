Англия

Немецкий специалист получил награду за достижения в прошедшем месяце.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп получил награду лучшего тренера в английской Премьер-лиге в декабре 2019 года, сообщает официальный твиттер "красных".

Немецкий специалист во главе мерсисайдев в прошлом месяце одолел Эвертон, Уотфорд, Борнмут, Вулверхэмптон и Лестер, набрав в АПЛ 15 очков.

К слову, Клопп уже четвертый раз получает подобную награду в текущем сезоне. Ранее менеджер побеждал в августе, сентябре и ноябре.

Ранее сообщалось, что лучшим футболистом в декабре в английской Премьер-лиге стал защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд.