Англия

Английский защитник получил награду лучшему игроку месяца.

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком АПЛ в декабре, сообщает официальный сайт лиги.

Английский фулбек получил первую награду лучшему игроку месяца в карьере за гол и три голевых передачи в пяти декабрьских матчах, в которых мерсисайдцы одержали победы.

В борьбе за эту награду 21-летний защитник обошел таких игроков, как Эмилиано Буэндиа (Норвич), Доминик Калверт-Льюин (Эвертон), Кевин де Брюйне (Ман Сити), Бен Фостер (Уотфорд), Дэнни Ингз (Саутгемптон) и Адама Траоре (Вулверхэмптон).

В текущем розыгрыше АПЛ Александр-Арнольд провел 20 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Ливерпуля Садио Мане стал лучшим африканским игроком в 2019 году.

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