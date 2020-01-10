Вингер Челси не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.
Кристиан Пулишич, getty images
10 января 2020, 18:55
На пресс-конференции перед матчем против Бернли главный тренер Челси Фрэнк Лампард сообщил, что полузащитник Кристиан Пулишич получил травму.
"Он будет отсутствовать какое-то время. Ему точно понадобится пару недель на восстановление. Травма приводящей мышцы. Да, мы разочарованы, также не сможет нам Алонсо", — заявил Лампард.
Пулишич получил травму перед матчем Кубка Англии против Ноттингем Форрест, в котором Челси одержали уверенную победу.
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