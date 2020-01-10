Англия

Полузащитник Арсенала продолжит сезон в Чемпионшипе.

Официальный сайт Хаддерсфилда сообщил о подписании арендного соглашения с хавбеком лондонского Арсенала Эмилем Смитом-Роу.

19-летний футболист молодежной сборной Англии проведет в стане клуба из Чемпионшипа всю вторую половину сезона.

В нынешней кампании Смит-Роу начал допускаться до матчей первой команды Арсенала, где сыграл в семи встречах.

После прихода в команду главного тренера Микеля Артеты дважды оказался на скамейке запасных, но на поле не выходил.

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