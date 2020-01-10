Англия

Полузащитник Эвертона продолжает восстанавливаться после страшной травмы.

Португальский хавбек "ирисок" Андре Гомеш уже в ближайшие дни вернется на тренировочную базу клуба, где начнет восстанавливаться после травмы.

"Андре возвращается к нам, уже на следующей неделе он начнет тренироваться индивидуально", — передает слова Анчелотти официальный сайт Эвертона.

Напомним, что 3 ноября Гомеш в матче против Тоттенхэма пошел в стык с Сон Хын Мином и Сержем Орье, в результате чего заработал перелом ноги.

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