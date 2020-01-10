Англия

Завершился поединок чемпионата Англии между Вест Хэмом и Шеффилд Юнайтед.

В рамках 22-го тура чемпионата Англии между Шеффилд Юнайтед и Вест Хэмом, победу одержали хозяева поля.

"Молотобойцы", которым из-за травмы не мог помочь Андрей Ярмоленко, в концовке встречи могли рассчитывать на ничью, но взятие ворот Роберта Снодграсса было отменено после просмотра видеоповтора.

Отметим, что Вест Хэм в самом начале матча оказался без основного вратаря, когда травму получил Лукаш Фабиански.

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 1:0

Гол: Макберни, 53.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Болдок, Башем, Иган, О'Коннелл, Стивенс - Ландстрем (Бешич, 70), Флек, Норвуд — Макголдрик (Муссе, 60), Макберни (Шарп, 84).

Вест Хэм: Фабианьски (Мартин, 15) — Сабалета, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку (Снодграсс, 69) — Нобл, Райс — Фелипе Андерсон, Лансини (Форнальс, 84) — Аллер.

Предупреждение: Бешич

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