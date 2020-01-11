Англия

Нападающие Мусса Дембеле и Рауль Хименес входят в список интересов МЮ.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" рассматривают возможность усиления позиции центрального нападающего.

Двумя главными кандидатурами на переход в МЮ являются форварды Вулверхэмптона и Лиона – Рауль Хименес и Мусса Дембеле соответственно.

Тем не менее, как сообщает источник, оба футболиста практически недоступны для покупки в январское трансферное окно.

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