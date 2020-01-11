Англия

Менеджер высказался о состоянии защитника.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о том, когда защитник Эмерик Ляпорт восстановится после травмы и сможет принять участие в поединках.

"Он тренируется каждый день, после тренировки он чувствует себя хорошо. Отличная новость в том, что он хорошо себя чувствует и на следующий день".

"Я не знаю, когда он будет готов сыграть в поединке. Ему нужно немного больше времени, но он очень хорошо восстанавливается. Операция прошла хорошо. Мы ждем, пока доктора скажут, что он может начать играть", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет укрепить линию обороны, купив центрального и левого защитников.