Англия

Нападающий Арсенала жестоко сыграл против хавбека Кристал Пэлас Макса Майера.

Пьер-Эмерик Обамеянг в игре с Кристал Пэлас (1:1) отметился не только забитым голом, но и красной карточкой.

Габонец во втором тайме грубо въехал в голеностоп Максу Майеру. Изначально судья Пол Тирни показал Обамеянгу желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил ее на красную.

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Обамеянг стал третьим игроком Арсенала, забившим гол и получившим красную карточку в одном матче Премьер-лиги. Ранее такой трюк удался нынешнему менеджеру "канониров" Микелю Артете в игре с тем же Кристал Пэлас в 2013 и Иану Райту против Ноттингем Форест в 1996.