Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры 22-го тура Премьер-лиги.

Арсенал не сумел удержать победу над Кристал Пэлас — на гол Пьера-Эмерика Обамеянга своим мячом ответил Джордан Айю. Позже Обамеянг был удален с поля за грубейший фол против Макса Майера.

Кристал Пэлас — Арсенал 1:1

Голы: Айю, 54 — Обамеянг, 12

Кристал Пэлас: Гуаита — Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевалд — Маккарти, Куяте, Макартур — Майер (Тосун, 68), Заа — Айю

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац — Торрейра (Гендузи, 46), Джака — Пепе, Озил (Мартинелли, 70), Обамеянг — Ляказетт (Нельсон, 90+2)

Предупреждения: Маккарти, Томкинс — Пепе, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт

Удаление: Обамеянг, 67 (грубая игра)