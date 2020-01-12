Англия

Football.ua анонсирует матч 22-го тура АПЛ между Астон Виллой и Манчестер Сити.

Подопечные Дина Смита на своем поле примут коллектив Пепа Гвардиолы.

Астон Вилла – Манчестер Сити

12 января, 18:30, стадион Вилла Парк, Бирмингем. Арбитр встречи – Джонатан Мосс

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Не так давно Астон Вилла узнала ужасающие новости – порвали крестообразные связки два важных и основных футболиста команды Том Хитон и Уэсли Мораес. Они пропустят как минимум полгода, и сезон для них завершен. Серьезный удар для "вилланов", учитывая то, что команда борется за выживание.

Примечательно, что на неделе и Астон Вилла, и Манчестер Сити играли в Кубке лиги: "львы" сыграли вничью с Лестер Сити (1:1), а "горожане" одолели Манчестер Юнайтед (3:1).

Несмотря на то, что Манчестер Сити будет гостем на Вилла Парк, "горожане" будут явными фаворитами. Аналогичное мнение и у букмекеров: победа гостей оценивается коэффициентом 1,17, ничья – 8,60, а победа "вилланов" – 15,0.

В первом круге команды играли между собой, и тогда убедительную победу добыл коллектив Пепа Гвардиолы (3:0) на Этихаде.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Хитон, Стир, Макгинн, Дэвис, Уэсли – Сане, Ляпорт

Под вопросом: Коджиа — …

Интересные факты:

Манчестер Сити в 6 из последних 7 встреч против Астон Виллы во всех турнирах не пропускал.

"Горожане" забивают как минимум два гола в 10 из последних 11 гостевых встреч против Астон Виллы.

Манчестер Сити забивал как минимум три гола в последних трех матчах против "вилланов" во всех турнирах.

"Горожане" оказывались сильнее "львов" в 6 из последних 7 матчей во всех турнирах.