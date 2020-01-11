Англия

Игра с Норвичем стала знаковой для нападающего "красных дьяволов".

Форвард МЮ Маркус Рашфорд сыграл свой двухсотый матч за клуб спустя чуть более четырех лет после дебюта.

В своем юбилейном матче против Норвича Маркус отметился двумя забитыми мячами. Он помог команде победить 4:0.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Рашфорда 19 голов и пять ассистов в 30 играх за клуб во всех турнирах. Всего же он забил 64 мяча за Юнайтед.

В составе МЮ Рашфорд выиграл Кубок Лиги, Суперкубок и Кубок Англии, а также Лигу Европы.

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