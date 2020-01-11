Англия

Менеджер Сити рассказал о планах на будущее.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что он планирует совершить изменения внутри команды, в том числе и с помощью трансферного рынка.

"Летом у нас будет время пригласить новых игроков. У нас есть некоторые идеи, но также это зависит от самих футболистов".

"Игроки, которым, как вы полагаете, обязанны остаться, могут постучать в дверь и сказать: "Я хочу уйти". Это может произойти в конце сезона".

"Я был взволнован, создавая команду, когда приехал в Сити, когда нам пришлось сделать много изменений. Теперь мы должны сделать это снова, но совершенно по-другому", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Ране испанский специалист рассказал, когда к поединкам сможет вернуться защитник Эмерик Ляпорт.