В 22-м туре чемпионата Англии на Олд Траффорд МЮ принимал Норвич — аутсайдера лиги. 

"Красные дьяволы" без проблем разобрались с "канарейками", а дубль на свой счет записал Маркус Рашфорд. 

Обзор матча

Манчестер Юнайтед – Норвич 4:0
Голы: Рашфорд, 27, 52 (с пенальти), Мартиаль, 54, Гринвуд, 76.

МЮ: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс – Фред, Матич – Мата, Перейра (Гринвуд, 71), Рашфорд (Джеймс, 59) – Мартиаль (Гомес, 80).

Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман, Хэнли (Льюис, 80), Байрэм – Теттей, Вранчич (Амаду, 65) – Буэндиа, Маклин, Кэнтуэлл – Ида (Эрнандес, 65). 