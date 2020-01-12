"Красные дьяволы" на своем поле сумели разгромить "канареек".
МЮ - Норвич, Getty Images
12 января 2020, 01:59
В 22-м туре чемпионата Англии на Олд Траффорд МЮ принимал Норвич — аутсайдера лиги.
"Красные дьяволы" без проблем разобрались с "канарейками", а дубль на свой счет записал Маркус Рашфорд.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед – Норвич 4:0
Голы: Рашфорд, 27, 52 (с пенальти), Мартиаль, 54, Гринвуд, 76.
МЮ: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс – Фред, Матич – Мата, Перейра (Гринвуд, 71), Рашфорд (Джеймс, 59) – Мартиаль (Гомес, 80).
Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман, Хэнли (Льюис, 80), Байрэм – Теттей, Вранчич (Амаду, 65) – Буэндиа, Маклин, Кэнтуэлл – Ида (Эрнандес, 65).