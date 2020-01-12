Англия

Серхио Агуэро отметился в этой встречи тремя мячами, которые позволили ему настигнуть, опередить и оторваться от Терри Анри в списке бомбардиров АПЛ среди игроков, не представляющих Англию (6:1).

В состоянии погони за хвостом опережающего коллектива в турнирной таблице находится действующий чемпион Английской Премьер-лиги. Вот только к моменту начала 22-го тура национального первенства этот самый хвост принадлежит далеко не птице Лайвер, как бы того желал сам Манчестер Сити. Коллектив испанского специалиста Хосепа Гвардиолы имел прекрасные шансы атаковать вторую строчку, на которой еще не так давно с неплохим отрывом от преследователей восседал Лестер.

Однако время шло, и команда Брендана Роджерса начала в хаотичном порядке расставаться с успешными результатами, попутно проиграв две ключевые схватки с окружавшими ее коллективами. Окончательно добить Лестер имело все шансы поражение в рамках отчетного тура в домашней игре против Саутгемптона (1:2), чем уже успел воспользоваться Ливерпуль Юргена Клоппа, и только лишь мечтали об этом подопечные Гвардиолы. Задача у "горожан" была сформулирована достаточно просто — приехать в Бирмингем, и одержать победу над тамошней Астон Виллой, которая в текущем розыгрыше могла похвастаться лишь плотной оккупацией нижней половины турнирной таблицы.

Стройные ряды из болельщиков хозяев, которые устремлены в своем течении в сторону пространства за трибунами "Вилла Парк". Нет, это был далеко не конец поединка, даже не свисток на перерыв — это шла 30-я минута встречи, когда Агуэро сделал преимущество "горожан" угрожающе крупным. Коллектив Дина Смита пропустит и еще один мяч, но уже ближе к завершению первой половины встречи, однако до этого момента голкиперу Нюланду придется изрядно поработать при извлечении футбольных снарядов из своих ворот. Оборона Астон Виллы трещала от пробоин по всем фронтам.

Началось все с сольного прохода по правому флангу в исполнении Рияда Мареза. Алжирец набрал ход, после получения передачи Агуэро в свободную зону, и остановился уже в пределах чужой штрафной, перед этим легко уйдя от Дринкоутера на ложном замахе. Удар низом в ближний угол оказался вне зоны реакции голкипера.

Дэнни Дринкоутер явно встал не с той ноги этим утром, хотя в эпизоде со вторым пропущенным мячом вся оборона Виллы устроила себе лишний выходной. Агуэро выцарапал мяч из-под Нгойо, однако четвертый номер хозяев должен был становиться первым на перехвате и вынести угрозу куда-подальше. План получилось выполнить лишь на половину. Давид Силва был быстрее в реакции на сложившуюся ситуацию, и, с помощью рикошета от ноги Жезуса, сумел сбросить мяч под удар набегавшего вторым темпом Мареза.

Перед Куном Агуэро в этой встрече виднелась неплохая перспектива догнать по числу забитых мячей Тьерри Анри в гонке бомбардиров АПЛ, не являющихся представителем Великобритании. Блестящее исполнение хлесткого удара со входа на правый фланг штрафной помогло аргентинцу достичь этой цели — есть 175-й гол!

И уже в завершении первой половины, хоть какие-то надежды Астон Виллы были благополучно похоронены усилиями Жезуса, которому прострелом с правого фланга на дальний угол вратарской ассистировал Кевин де Брюйне. Второй голевой пас бельгийца в этой встречи (первый был в адрес Агуэро), а Вилле стоило подумать над целесообразностью выходить на второй тайм. Лишь совсем уж преданные фанаты остались на трибунах по возвращению команд на поле, и вряд ли право подать первый угловой в матче, которое в изнурительной борьбе добыли их любимцы, могло обнадеживать.

А что можно было ожидать от оставшихся 45-и минут? Вилла попробовала проявить активность после возвращения на футбольное поле, однако тут же была результативна поджата соперником. Давид Сильва отдал сквозную передачу на ход Агуэро в чужую штрафную, после чего защитники просто расступились перед Куном. Удар в правый нижний угол с носка из района одиннадцатиметровой отметки был не пригоден для отражения голкипером.

А раз уж у аргентинского форварда игра пошла, то почему бы не дать старт мощному отрыву от феноменальных показателей самого Тьерри Анри. Сильнейший удар в зону над ушами голкипера Нюлана из правой половины штрафной, после передачи с правого фланга от Мареза. На этом, матч можно было завершать, о чем и подумали футболисты Сити. А вот Вилла не остановилась, и оставшиеся на трибунах фаны таки увидели забитый своей командой гол. В своей штрафной против Трезеге нарушил правила Гюндоган — пенальти — точный удар в левый верхний угол от Эль-Гази — 1:6.

В следующем туре Манчестер Сити в стенах родного "Этихад Стэдиум" сыграет против Кристал Пэлас. В этот же день, 18 января 2020-го года, параллельным курсом начнет свое выездное противостояние с Брайтоном и бирмингемская Астон Вилла.

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:6

Голы: Эль-Гази, 90+1 — Марез, 18, 23, Агуэро, 28, 57, 82, Жезус, 45+1

Астон Вилла: Нюланд — Нгойо, Хаус, Мингс — Эль Мохамади, Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Тэйлор — Грилиш — Эль-Гази.



Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо (Отаменди, 63), Стоунз, Менди — Де Брюйне (Фоден, 63), Родри (Гюндоган, 71), Д. Силва — Марез, Агуэро, Жезус.

Предупреждения: Эль-Гази, Грилиш — Фернандиньо