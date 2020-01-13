Англия

"Шпоры" заинтересовались бразильским полузащитником.

Тоттенхэм претендует на полузащитника Фламенго Жерсона, сообщает Globo Esporte.

"Шпоры" сделали трансферный запрос по бразильцу, а Фламенго оценил его в 30 миллионов евро. Примечательно, что Жерсон перешел в стан чемпиона Бразилии лишь минувшим летом.

22-летний полузащитник отыграл 27 поединков в футболке Фламенго в чемпионате Бразилии, забив два гола и сделав три ассиста.

Напомним, что ранее Жерсон попал в символическую сборную бразильской Серии А.