Англия

Главный тренер Манчестер Сити не считает форварда Серхио Агуэро лучшим нападающим в мире.

После поединка 22-го тура чемпионата Англии, в котором Сити уничтожил Астон Виллу со счетом 6:1, главный тренер Пеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли Серхио Агуэро лучшим девятым номером (центрфорвардом) мира.

"Лучший — это Лео Месси. Он лучший номер девять, номер 10, номер 11, номер 7, номер 6, номер 5, номер 4".

"Но Серхио...среди остальных, он, безусловно, один из них лучших. Я много раз говорил, что он умрет, ради того, чтобы забивать голы. Он большой талант", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что Агуэро отметился хет-триком в этом матче, что позволило ему стать лучшим бомбардиром среди легионеров в истории АПЛ.