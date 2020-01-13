Англия

Защитник Бешикташа Домагой Вида может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Астон Вилла заинтересована в услугах Домагоя Виды, сообщает Fotospor.

По информации источника, за хорватского защитника клуб из Бирмингема предлагает шесть миллионов евро, в то время как турки рассчитывают заработать все десять миллионов.

Соглашение Виды с Бешикташем рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне в рамках чемпионата Турции экс-игрок киевского Динамо провел 16 матчей и забил 3 гола.

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